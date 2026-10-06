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Тухель о 3:0 с Чехией: «То, что Англия не вылетела на групповом этапе ЧМ, сделало нас сильнее. Заслуженная победа, отличная игра. Кейн исключителен в каждом матче»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе над Чехией (3:0) в 4-м туре Лиги наций.

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