Си Цзиньпин поздравил ветеранов армии с наступающим праздником Весны

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил ветеранов Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ с приближающимся праздником Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/, сообщает romanian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии