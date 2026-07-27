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Ивановские новости

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Днем над соседними с Ивановской областью регионами уничтожены БПЛА

Днем над соседними с Ивановской областью регионами уничтожены БПЛА

В понедельник российские ПВО уничтожили 182 украинских беспилотникаПо данным Минобороны, в течение понедельника - с 8:00 до 20:00 - силы и средства ПВО уничтожили 182 украинских беспилотника над регионами России.

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