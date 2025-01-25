Шәйхразыев Идел буе федераль округының татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашты

Түбән Новгород шәһәрендә Идел буе федераль округының татар иҗтимагый оешмалары активы Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе Васил Шәйхразыев белән очрашты.
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