Germany's Migrant Crime Crisis Explodes Authored by Steve Watson via Modernity.news, Germany's federal government just dropped numbers that should end every soft-border talking point still circulating in European capitals.
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