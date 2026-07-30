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Zero Hedge

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Germany's Migrant Crime Crisis Explodes

Germany's Migrant Crime Crisis Explodes

Germany's Migrant Crime Crisis Explodes Authored by Steve Watson via Modernity.news, Germany's federal government just dropped numbers that should end every soft-border talking point still circulating in European capitals.

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