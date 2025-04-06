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Царьград

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Русские военные поразили ключевые объекты ВСУ высокоточным вооружением

Русские военные поразили ключевые объекты ВСУ высокоточным вооружением

Русские военные осуществили удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, включая центральную артиллерийскую базу ВСУ, с использованием высокоточного оружия.

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