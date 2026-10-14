Эксперты рекомендуют не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам из неожиданных писем «Лаборатория Касперского» выявила мошенническую рассылку, в которой злоумышленники угрожают получателям принудительным взысканием налоговой задолженности.
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