Эксперты рекомендуют не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам из неожиданных писем «Лаборатория Касперского» выявила мошенническую рассылку, в которой злоумышленники угрожают получателям принудительным взысканием налоговой задолженности.