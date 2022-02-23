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Лайне сделал дубль в матче с «Торонто», набрав очки в 10-й игре подряд (11+8). Он 4-й игрок в истории «Коламбуса» с такой серией

Патрик Лайне сделал дубль в матче с «Торонто», набрав очки в 10-й игре подряд. «Коламбус» одержал победу со счетом 4:3 ОТ, финского форварда признали 1-й звездой.

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