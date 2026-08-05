Тульские полицейские и активисты «Движения Первых» провели акцию «Зарядка со стражем порядка» в детском оздоровительном лагере «Орлёнок»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Тульской области и активисты «Движения Первых» провели спортивно-патриотическое мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Орлёнок», расположенного в поселке Хомяково города Тулы.
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