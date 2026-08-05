Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Тульские полицейские и активисты «Движения Первых» провели акцию «Зарядка со стражем порядка» в детском оздоровительном лагере «Орлёнок»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Тульской области и активисты «Движения Первых» провели спортивно-патриотическое мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Орлёнок», расположенного в поселке Хомяково города Тулы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии