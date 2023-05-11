Бирюков о 5-м подряд титуле «Зенита»: «Это все равно как в первый раз, потому что очень приятно»

— Вы застали времена, когда для «Зенита» чемпионство было редкостью. Сейчас, когда оно выигрывается каждый год, не приелись такие победы? — Нет, вы знаете, это все равно как в первый раз.
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