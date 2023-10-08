Производство электрогиперкаров Rimac показали глазами беспилотника

Создатель мощных и быстрых электромобилей компания Rimac Automobili вписала себя в историю мирового автопрома со своим гиперкаром Rimac Nevera, который установил множество мировых рекордов и стал быстрейшей моделью трассы Фестиваля скорости в Гудвуде и Нюрбургринга для серийных электромобилей, допущенных на дороги общего пользования.