Производство электрогиперкаров Rimac показали глазами беспилотника

Создатель мощных и быстрых электромобилей компания Rimac Automobili вписала себя в историю мирового автопрома со своим гиперкаром Rimac Nevera, который установил множество мировых рекордов и стал быстрейшей моделью трассы Фестиваля скорости в Гудвуде и Нюрбургринга для серийных электромобилей, допущенных на дороги общего пользования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии