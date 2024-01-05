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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасов отразил 39 из 41 броска «Флайерс» и 3 из 3 буллитов в серии. Победа – 2-я в сезоне

Тарасов отразил 39 из 41 броска «Флайерс» и 3 из 3 буллитов в серии. Победа – 2-я в сезоне

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  24-летний россиянин одержал 2-ю победу в сезоне.

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