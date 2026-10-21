Из-за ограничений в скорости работы Starlink ВСУ потеряли беспилотники, совокупная стоимость которых составляет более миллиона долларов, сообщил New York Times.
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