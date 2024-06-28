Сравнение графики ремастера Dead Rising Deluxe Remaster и оригинала из тизер-трейлера По...

Сравнение графики ремастера Dead Rising Deluxe Remaster и оригинала из тизер-трейлераПока разработчик Capcom готовится представить игрокам больше подробностей о грядущем ремастере зомби-экшена Dead Rising Deluxe Remaster, ютубер ElAnalistaDeBits решил сравнить графику оригинала и новой обновленной версии из тизер-трейлера.
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