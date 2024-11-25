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Исследователи установили, что медленный сон способствует улучшению когнитивных функций

Исследователи установили, что медленный сон способствует улучшению когнитивных функций

Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Университета Райса, Хьюстонского методистского центра восстановления нервных систем и Медицинского колледжа Вейла Корнелла под руководством Валентина Драгоя, выявило ключевой механизм, посредством которого сон улучшает работу нейронов и поведение.

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