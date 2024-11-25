Исследователи установили, что медленный сон способствует улучшению когнитивных функций

Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Университета Райса, Хьюстонского методистского центра восстановления нервных систем и Медицинского колледжа Вейла Корнелла под руководством Валентина Драгоя, выявило ключевой механизм, посредством которого сон улучшает работу нейронов и поведение.
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