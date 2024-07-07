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Риелторы составили рейтинг самых "продаваемых" улиц Новосибирска

Риелторы составили рейтинг самых "продаваемых" улиц Новосибирска

Лучше всего продаётся недвижимость в спальных районах левобережья – на улицах Зорге и Петухова. Также сохраняют популярность МЖК "Восточный" и жилмассив "Плющихинский".

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