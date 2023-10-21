Генсек ООН назвал создание палестинского государства основой для мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на саммите в Каире назвал «единственной возможной реалистичной основой для подлинного мира и стабильности» в секторе Газа создание палестинского государства.
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