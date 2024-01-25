Нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США 

США с начала ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) не смогли добиться прекращения нападений на суда в Красном море, заявил в четверг лидер «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси.
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