Трамп ведет в Белый дом «катастрофу для Украины»

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Ближайшим соратником Дональда Трампа, кандидатом в вице-президенты США стал Джей Ди Вэнс – человек, фактически заявляющий, что мир на Украине возможен только при капитуляции киевского режима и учете интересов России.