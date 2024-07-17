Трамп ведет в Белый дом «катастрофу для Украины»

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Ближайшим соратником Дональда Трампа, кандидатом в вице-президенты США стал Джей Ди Вэнс – человек, фактически заявляющий, что мир на Украине возможен только при капитуляции киевского режима и учете интересов России.
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