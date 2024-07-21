Подбитый русский Су-34 разбомбил цель и вернулся на аэродром подлета

О подвиге русских летчиков в зоне СВО рассказал военблогер Кирилл Федоров.Украинская ракета ЗРК догнала наш истребитель-бомбардировщик на высоте около 10 тысяч километров по дороге на боевое задание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Одно слово Белоусова - а какой эффект: Киев вспыхнул. Засекреченный бункер вскрыл "Искандер". Уничтожен полигон
- Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
- Мигрант изнасиловал беременную. А теперь ненаказуем? Как "новые граждане" остаются на свободе после бесчинства
Свежие комментарии