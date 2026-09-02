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Происшествия

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Безопасная дорога в школу: сотрудники Госавтоинспекции в Ненецком автономном округе проводят экскурсии для первоклассников

В рамках профилактической акции «Внимание - дети!» сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по Ненецкому автономному округу проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения.

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