Новосибирск өлкәсендә микроавтобус катнашындагы авариядә 1 кеше үлгән, 12 кеше имгәнгән

Новосибирск өлкәсендә трассада йөк машинасы һәм пассажир микроавтобусы катнашындагы авариядә бер кеше һәлак булган, тагын уникесе төрле тән җәрәхәтләре алган.
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