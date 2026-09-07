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Царьград

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Say Agency обсудит с Роспотребнадзором предостережение по концерту Уэста

Say Agency обсудит с Роспотребнадзором предостережение по концерту Уэста

Say Agency обсудит с Роспотребнадзором предостережение, связанное с концертом Канье Уэста в России. Причиной стали жалобы покупателей билетов и заявление "Газпром Арены" о невозможности проведения из-за отсутствия договора аренды.

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