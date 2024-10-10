Чем больше украинских земель освободим – тем больше ущерб крупному капиталу Запада

Алексей Муратов 9 октября 2024 г., 15:25 Продвижение российских войск на Запад наносит прямой ущерб транснациональным компаниям, скупившим за бесценок ресурсы богатейшей бывшей советской республики, и стоящим за разжиганием нынешнего конфликта вокруг Украины.
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