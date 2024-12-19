Эксперт рассказал, сколько времени уйдет на очищение Керченского пролива

КРАСНОДАР, 19 дек – РИА Новости. Море, загрязненное мазутом после крушения танкеров у Керченского пролива, будет очищаться благодаря бактериям, но на это может уйти нескольких десятков лет, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского госуниверситета Сергей Болотин.
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