Укромифология про взятие Батурина и её разоблачение

Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова) 13 ноября 1708 года отряд под командованием князя Меньшикова всего за два часа взял мощную крепость с сотнями пушек и, разрушив ее, ликвидировал запасы, собранные изменником Мазепой для шведской армии.