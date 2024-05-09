Инаугурация Путина. Как удалось сорвать козни врагов

"Путина это не волнует". Запад выступил против инаугурации российского президента. Арабы недоумевают – а этот бойкот что-то значит? США и большая часть европейских стран отказались направить своих послов на церемонию инаугурации, сообщает Al Jazeera.
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