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Районная неделя

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Выставка «Грани творчества» открылась в культурном центре на Ленинградке

КЦ «Гармония», отделение «Ленинградское» в районе Войковский приглашает всех желающих на бесплатную выставку «Грани творчества», в захватывающее путешествие по суровым и прекрасным просторам Дальнего Востока — через кисть и душу мастера, Владимира Воробьёва.

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