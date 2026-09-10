Выставка «Грани творчества» открылась в культурном центре на Ленинградке

КЦ «Гармония», отделение «Ленинградское» в районе Войковский приглашает всех желающих на бесплатную выставку «Грани творчества», в захватывающее путешествие по суровым и прекрасным просторам Дальнего Востока — через кисть и душу мастера, Владимира Воробьёва.