Древняя крепость Харэр-Джуголь на востоке Эфиопии

Город Харэр окружён пустынями и саваннами. Эфиопское плато имеет именно такой ландшафт. Укреплённая историческая часть города отделена от его современной части стенами, построенными между ХIII и ХVI веками, а называется она Джуголь.
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