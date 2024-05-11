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Телеканал «Моя Планета»

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Древняя крепость Харэр-Джуголь на востоке Эфиопии

Древняя крепость Харэр-Джуголь на востоке Эфиопии

Город Харэр окружён пустынями и саваннами. Эфиопское плато имеет именно такой ландшафт. Укреплённая историческая часть города отделена от его современной части стенами, построенными между ХIII и ХVI веками, а называется она Джуголь.

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