Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор

Получившие сроки от 8,5 до 13 лет за вымогательство имущества сельскохозяйственных предприяний в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму более 3 миллиардов рублей обжаловали приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Преображенский суд Москвы.