Политика как он...
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Политика как она есть

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Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор

Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор

Получившие сроки от 8,5 до 13 лет за вымогательство имущества сельскохозяйственных предприяний в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму более 3 миллиардов рублей обжаловали приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Преображенский суд Москвы.

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