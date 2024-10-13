Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор

Получившие сроки от 8,5 до 13 лет за вымогательство имущества сельскохозяйственных предприяний в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму более 3 миллиардов рублей обжаловали приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Преображенский суд Москвы.
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