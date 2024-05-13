Невероятный камбэк «Динамо», медальные перспективы «Локо» и последний шанс «Сочи»: чем запомнился 28-й тур РПЛ

Голы Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё в компенсированное время позволили «Динамо» в Калининграде одолеть «Балтику» и возглавить турнирную таблицу, а «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» и включился в борьбу за медали.
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