Срочно! Сводка: мощное наступление на Курском направлении, обстрелы Белгородской области и удары по украинской инфраструктуре

Российская армия провела успешную наступательную операцию в Курской области, освободив за два дня ряд населенных пунктов: Малая Локня, Локня, Никольский, Лебедевка, Косица, Правда, Мартыновка, Кубаткин, Викторовка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Махновка (под Суджей).
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