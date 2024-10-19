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Ну чо поделать, дело то житейское

Ну чо поделать, дело то житейское

Однажды Георгий смотрел, как в Узбекистане учительница избила в школе ребёнка за то, что он попросил её говорить по-русски на уроке русского же языка.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Всех узбеков, к чёртовой матери, гнать из России. Их сволочей кормят и за счёт государства учат, а получаем в ответ гонение русских. Депутатики все молчат в тряпочку. Команды ФАС не было.
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23 час.
Алекс Сэм
Не только узбеков ,а всех чурок н***й из России!
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21 час.
Алеся Ясногорцева
А почему в России нет программы приёма русскоязычных? Никто Россию за это не осудит, это внутренне дело любого государства, кого принимать, кому выделять средства. В Германии была программа приёма немцев, из Казахстана туда тысячи людей выехало, ею воспользовавшись. В Казахстане действует программа приёма казахов (раньше переезжающих называли &quot;оралманами&quot;, а теперь - &quot;кандасами&quot;). Чего России стесняться?
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2 час.

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