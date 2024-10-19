Ну чо поделать, дело то житейское

Всех узбеков, к чёртовой матери, гнать из России. Их сволочей кормят и за счёт государства учат, а получаем в ответ гонение русских. Депутатики все молчат в тряпочку. Команды ФАС не было.

Алеся Ясногорцева

А почему в России нет программы приёма русскоязычных? Никто Россию за это не осудит, это внутренне дело любого государства, кого принимать, кому выделять средства. В Германии была программа приёма немцев, из Казахстана туда тысячи людей выехало, ею воспользовавшись. В Казахстане действует программа приёма казахов (раньше переезжающих называли "оралманами", а теперь - "кандасами"). Чего России стесняться?