Однажды Георгий смотрел, как в Узбекистане учительница избила в школе ребёнка за то, что он попросил её говорить по-русски на уроке русского же языка.
Ну чо поделать, дело то житейское
Комментарии
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Тамара Елисеева
Всех узбеков, к чёртовой матери, гнать из России. Их сволочей кормят и за счёт государства учат, а получаем в ответ гонение русских. Депутатики все молчат в тряпочку. Команды ФАС не было.
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23 час.
Алекс Сэм
Не только узбеков ,а всех чурок н***й из России!
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21 час.
Алеся Ясногорцева
А почему в России нет программы приёма русскоязычных? Никто Россию за это не осудит, это внутренне дело любого государства, кого принимать, кому выделять средства. В Германии была программа приёма немцев, из Казахстана туда тысячи людей выехало, ею воспользовавшись. В Казахстане действует программа приёма казахов (раньше переезжающих называли "оралманами", а теперь - "кандасами"). Чего России стесняться?
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2 час.
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