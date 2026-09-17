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Аскольд Запашный вышел на работу после резкого ухудшения самочувствия

Аскольд Запашный вышел на работу после резкого ухудшения самочувствия

Дрессировщик заявил, что не хочет публично обсуждать свой диагноз. Аскольд Запашный Личный архив Аскольда ЗапашногоДрессировщик Аскольд Запашный заявил, что хорошо себя чувствует и уже находится на работе.

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