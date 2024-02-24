Шойгу проинформировали о наступлении российских войск после взятия Авдеевки

Минобороны: Шойгу проинформировали о наступлении войск РФ после взятия Авдеевки Российские войска после взятия города Авдеевка ведут наступление, министра обороны страны Сергея Шойгу проинформировали в командном пункте группировки «Центр».
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