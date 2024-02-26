Helldivers 2 уже продалась тиражом в 3 миллиона Скромненько и без какой-то истерик...

Helldivers 2 уже продалась тиражом в 3 миллионаСкромненько и без какой-то истерики продажи кооперативного шутера про наведение демократии на непокорных планетах Helldivers 2 продался тиражом в 3 миллиона копий, а его одновременный онлайн в “Стиме” достиг отметки в 458 000 человек.