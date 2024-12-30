РВ: дрон ВС России уничтожил дубиной беспилотник «Баба-яга» ВСУ у Курахово Бойцы 255-го полка Вооруженных сил России уничтожили украинский беспилотник с помощью дубины, установленной на FPV-дрон, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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