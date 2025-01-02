Модель, основанная на геномике, может быть полезна при нарушениях нервного развития

Исследование, опубликованное 18 декабря в журнале Genetics in Medicine, выявило, что модель, основанная на геномике, обеспечивает значительные клинические преимущества для пациентов с нарушениями развития нервной системы (NDD).
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