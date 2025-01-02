Medical Insider

78 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Модель, основанная на геномике, может быть полезна при нарушениях нервного развития

Исследование, опубликованное 18 декабря в журнале Genetics in Medicine, выявило, что модель, основанная на геномике, обеспечивает значительные клинические преимущества для пациентов с нарушениями развития нервной системы (NDD).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх