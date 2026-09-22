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Регионы России

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Samsung анонсировала особенности памяти и камеры Galaxy S27

Samsung анонсировала особенности памяти и камеры Galaxy S27

Младшие модели Galaxy S27 и S27+ будут доступны с флеш-памятью объемом 256 или 512 ГБ. Версия Pro дополнительно предложит вариант с 1 ТБ памяти, при этом объем оперативной памяти сохранится на уровне 12 ГБ.

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