СНБО: невозможно запретить Telegram на Украине

На Украине запрет на использование мессенджера Telegram не обсуждается. Об этом в четверг, 29 февраля, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии