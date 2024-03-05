Теннисистка Вихлянцева назвала правильным решение ATP вернуть очки Рублеву

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) поступила правильно, когда приняла решение вернуть пятой ракетке мира Андрею Рублеву рейтинговые очки и призовые после его дисквалификации на турнире в Дубае.