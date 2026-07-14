Баканов поблагодарил главу NASA за поддержку экипажа "Союза МС-29"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил главу NASA Джареда Айзекмана за то, что тот прибыл на космодром Байконур для поддержки экипажа корабля "Союз МС-29", который во вторник отправится на Международную космическую станцию.
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