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Грозят убийством детей: Чулпан Хаматова рассказала, как соотечественники хотят ей отомстить за эмиграцию

Грозят убийством детей: Чулпан Хаматова рассказала, как соотечественники хотят ей отомстить за эмиграцию

Чулпан Хаматова несколько недель назад сообщила о том, что она эмигрировала из России в Латвию. Она призналась, что в данный момент ей будет так лучше, и она пока не может жить в родной стране.

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