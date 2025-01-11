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Аналитик — о возможных разногласиях в ФРГ: Финансирование Киеву предоставят

Аналитик — о возможных разногласиях в ФРГ: Финансирование Киеву предоставят

Александр Камкин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, высказал мнение о том, что офис канцлера Германии Олафа Шольца затягивает предоставление Украине дополнительной военной помощи в размере €3 млрд, за которую активно выступают глава МИД Аннелена Баербок и министр обороны Борис Писториус.

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