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Директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов вручил генералам и офицерам ведомства Золотые Звезды Героев России и государственные награды в День войск национальной гвардии

27 марта в Москве состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии Российской Федерации – профессиональному празднику военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих и ветеранов Росгвардии.

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