Индия: Авиационные власти объявили, что воздушное пространство Индии будет оставаться закрытым для всех авиакомпаний, принадлежащих и управляемых Пакистаном, как минимум до 05:29 по местному времени 24 августа (23:59 по Гринвичу, 23 августа), на фоне дипломатической и военной напряженности между Индией и Пакистаном.
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