На Госуслугах тестируют технологию GPT

Минцифры сообщили о начале тестирования технологии GPT на «Госуслугах». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу ведомства Максута Шадаева, выступающего на полях Петербургского международного экономического форума.
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