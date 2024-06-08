Авторадио
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Авторадио

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  • Александр Хмелевский
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    И Д И О Т  !В Великобритании ...

На Госуслугах тестируют технологию GPT

Минцифры сообщили о начале тестирования технологии GPT на «Госуслугах». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу ведомства Максута Шадаева, выступающего на полях Петербургского международного экономического форума.

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