В Алтайском крае ищут не учтенных в военкоматах мигрантов с гражданством РФ

Мужчин младше 27 лет призовут на срочную службу, остальным предложат контракт В Алтайском крае сотрудники военкоматов и полицейские проводят в рейды по выявлению получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет.
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