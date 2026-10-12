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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сикьюра о России: «Рукопожатия – это привычка, которую я хотел бы забрать к себе на родину. Овечкин больше всего из российских игроков изменил мое представление о стране»

Нападающий « Динамо » Дилан Сикьюра ответил на вопрос о том, как изменилось его представление о России «У меня изменился стереотип о людях в России после того, как сюда приехал.

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