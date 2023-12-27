Фестивали и форумы привлекли туристов в Москву в 2023 году

В Москве набирает обороты событийный туризм. Мероприятия, которые провели в этом году, позволили нарастить сезонный поток гостей в отелях мегаполиса, некоторые показатели превысили даже доковидные времена, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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